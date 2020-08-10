10.08.2020 17:05

Геннадий Кернес: Харьков готовится встретить детей в школах 1 сентября в обычном формате

Городской голова Харькова уверен, что обучение, особенно в начальных классах, должно проходить исключительно в стенах школ при соблюдении всех правил карантина.



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«Осталось меньше месяца до нового учебного года. И я знаю, насколько остро стоит вопрос формы обучения. Более того, разделяю переживания всех родителей, ведь дистанционное образование было вынужденной мерой.

Харьков готовится ко встрече детей в школах 1 сентября в обычном формате. Мы прорабатываем разные варианты совмещения очного и дистанционного обучения, режимов работы и противоэпидемиологических мероприятий. Потому что безопасность превыше всего.

Особо это касается учеников младших классов. Уверен, что их обучение должно проходить исключительно в стенах школ при соблюдении всех правил карантина» - говористся в сообщении на странице Геннадия Кернеса в социальной сети.