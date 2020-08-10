Геннадий Кернес: Харьков готовится встретить детей в школах 1 сентября в обычном формате

Городской голова Харькова уверен, что обучение, особенно в начальных классах, должно проходить исключительно в стенах школ при соблюдении всех правил карантина.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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