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03.08.2020  17:05   

Учебным заведениям Харькова поручили готовиться к учебному году с учетом карантина

Министерство образования и науки поручило руководителям учебных заведений начать подготовку к новому учебному году и отопительному сезону в условиях адаптивного карантина.


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Соответствующее письмо подписано и.о. министра образования и науки Сергеем Шкарлетом.

Согласно рекомендациям МОН, руководителям учреждений образования Харькова необходимо проинформировать участников образовательного процесса и педагогических работников о продлении адаптивного карантина и запретов, действующих на территории Украины на период действия карантина в зависимости от уровня эпидемической опасности в регионе или отдельных административно-территориальных единицах.

Также в учебных заведениях должны быть проведены инструктажи, касающиеся  безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, правил поведения в учебных заведениях, правил пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения, профилактики желудочно-кишечных заболеваний, норм гигиены и производственной санитарии, правил поведения в общественных местах, а также инстуктажи по поведению с незнакомыми людьми и предметами, пользованию общественным транспортом, предупреждению травмирования и т. п.

Кроме того, учебным заведениям необходимо иметь несколько десятков названий различных документов (правил, договоров, должностных инструкций, приказов, протоколов, планов, актов, удостоверений проверок, журналов и т.д.), которые засвидетельствуют готовность учебного заведения к новому учебному году.

Значительное внимание рекомендаций МОН уделено состоянию пожарной безопасности в учебном заведении, состоянию электрохозяйства и содержанию территории учебного заведения.

Источник:   osvita.ua
 Тэги:  карантин, учеба, подготовка, харьков, школа, вуз
 
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