31.07.2020 13:01

25 випускників харківських шкіл отримали 200-бальні результати ЗНО

25 випускників харківських шкіл отримали 200-бальні результати зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті освіти, ці випускники представляють 16 навчальних закладів міста Харкова. Крім того, 200 балів відразу з двох предметів (математика і фізика) отримала випускниця Харківського фізико-математичного ліцею №27.

Максимальні бали були набрані з математики - 13, фізики - 4, англійської мови - 4, біології - 3, історії України - 1 та хімії - 1.



Як зазначили в департаменті, протягом трьох років високі результати ЗНО демонструють випускники фізико-математичного ліцею №27, НВК №45 «Академічна гімназія», гімназій №46, 47, 152, ліцею №173, спеціалізованих шкіл №11, 16, 62 , 119, 132, загальноосвітніх шкіл №51 та 113, а також трьох приватних установ - «Авторська школа Бойка», «Очаг» та «Ангстрем».