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31.07.2020  13:01   

25 випускників харківських шкіл отримали 200-бальні результати ЗНО

25 випускників харківських шкіл отримали 200-бальні результати зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті освіти, ці випускники представляють 16 навчальних закладів міста Харкова. Крім того, 200 балів відразу з двох предметів (математика і фізика) отримала випускниця Харківського фізико-математичного ліцею №27.

Максимальні бали були набрані з математики - 13, фізики - 4, англійської мови - 4, біології - 3, історії України - 1 та хімії - 1.

Як зазначили в департаменті, протягом трьох років високі результати ЗНО демонструють випускники фізико-математичного ліцею №27, НВК №45 «Академічна гімназія», гімназій №46, 47, 152, ліцею №173, спеціалізованих шкіл №11, 16, 62 , 119, 132, загальноосвітніх шкіл №51 та 113, а також трьох приватних установ - «Авторська школа Бойка», «Очаг» та «Ангстрем».

Источник:   ХМР
 Тэги:  вно, балл, харьков
 
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