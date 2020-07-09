09.07.2020 15:05

Выпускники Харьковского юридического вуза оспаривают результаты ВНО из-за ошибок в заданиях

Выпускники Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого обжаловать результаты ВНО по праву: в 14 вопросах они нашли ошибки.



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Министерство образования и науки получило 80 заявлений с обжалованием задач с экзамена по праву, большинство из них - от абитуриентов из Харькова.

Об этом Общественному 9 июля сообщит Александр Пыжов, государственный эксперт экспертной группы по вопросам нормативно-правового обеспечения высшего образования Минобразования.

По его словам, МОН получил 80 заявлений от участников экзамена, из которых 70 - от студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове.

Экзамен написали 3 июля. После того, как получили ответа, части тестовых заданий не согласились, рассказывает абитуриентка Ирина Исакова, выпускница юридического. Говорит, около полсотни студентов университета имени Ярослава Мудрого разрабатывали текст апелляции в министерство образования и науки Украины и центра оценивания качества образования. Ее поступающие должны были отправить вечером 8 июля.

Проходной балл следует снизить из-за пандемии и пробелы в обучении, говорит абитуриент Семен Соха: "Нужно уменьшить пороговый балл, потому что, во-первых, была та же пандемия, студенты не могли второй семестр вообще учиться в университетах. Необходимо, чтобы вопросы, в которых есть ошибки, априори не должны быть учтены. Откликнулись 150 студентов - те, которые мне написали непосредственно в Telegram, исключительно на Харьковщине, с юридического факультета ».

По сравнению с прошлым годом тесты сложнее, однако соответствуют уровню бакалавриата, считает руководитель Магистерской программы по правам человека Украинского католического университета Светлана Хилюк: "Будучи преподавателем по уголовному праву, излагая этот предмет с 2004 года, я могу сказать, что задачи в этом блоке очень качественными. Они не простые для студентов, потому что они не на запоминание, а собственно, на понимание. Так, был нюанс, на который студенты справедливо обратили внимание, когда в фабуле была описка. То, что они выражают свою позицию - это положительно, и это имеет большое значение для дальнейшего совершенствования тестов ".

Вопрос к нынешнему теста разрабатывали более 80 преподавателей различных вузов Украины. В Министерство образования и науки уже поступило 10 апелляций, рассмотреть которые профессиональная комиссия планирует в ближайший понедельник - подчеркнул эксперт по вопросам нормативно-правового обеспечения высшего образования Александр Пыжов

"В этом году мы признались в технических погрешностях, допущенных в тестовых заданиях. Это не грамматическими ошибками, как утверждают некоторые участники тестирования, это технические огрехи, которые не повлияли на содержание тестовых заданий " - завершил эксперт.