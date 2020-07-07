07.07.2020 18:09

ВНО в Харькове: английский язык обогнал украинский

7 июля, для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) в Харьковской области открылось 37 пунктов тестирования. Английский язык сдавали 8 800 абитуриентов.



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Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александра Сидоренко.

«Сегодня пришло 90% участников от общего количества зарегистрированных на этот предмет. Это самая высокая явка абитуриентов в этом году», - отметил директор Центра.

По его словам, английский - самый популярный из иностранных языков. В частности, вчера для сдачи трёх других языков в области достаточно было 1 пункта тестирования.

«На испанский, французский, немецкий всегда мало регистрируются. Они не очень популярны. Явка на них тоже ниже. Пришло около 83% абитуриентов», - сообщил Александр Сидоренко.

Напомним, на сегодня из всех пяти предметов нынешней сессии ВНО самая низкая явка абитуриентов зафиксирована во время сдачи тестов по украинскому языку и литературе. Этот предмет писали 80% зарегистрированных, тогда как в прошлые годы явка на украинский была самая высокая - 95-96%.

В центре объяснили это отменой государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников школ - отсеялись те участники ВНО, кто не планирует поступать в вузы.

Александр Сидоренко также сообщил, что сегодня все абитуринеты после температурного скрининга были допущены к сдачи ВНО. Однако из-за аномальной жары сдавать экзамены было нелегко, добавил директор Центра.

Напомним до завершения сессии ВНО-2020 остались ровно 10 дней и 4 предмета. 9 июля абитуриенты будут сдавать историю Украины.