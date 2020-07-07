ВНО в Харькове: английский язык обогнал украинский

7 июля, для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) в Харьковской области открылось 37 пунктов тестирования. Английский язык сдавали 8 800 абитуриентов.
Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александра Сидоренко.
«Сегодня пришло 90% участников от общего количества зарегистрированных на этот предмет. Это самая высокая явка абитуриентов в этом году», - отметил директор Центра.
По его словам, английский - самый популярный из иностранных языков. В частности, вчера для сдачи трёх других языков в области достаточно было 1 пункта тестирования.
«На испанский, французский, немецкий всегда мало регистрируются. Они не очень популярны. Явка на них тоже ниже. Пришло около 83% абитуриентов», - сообщил Александр Сидоренко.
Напомним, на сегодня из всех пяти предметов нынешней сессии ВНО самая низкая явка абитуриентов зафиксирована во время сдачи тестов по украинскому языку и литературе. Этот предмет писали 80% зарегистрированных, тогда как в прошлые годы явка на украинский была самая высокая - 95-96%.
Александр Сидоренко также сообщил, что сегодня все абитуринеты после температурного скрининга были допущены к сдачи ВНО. Однако из-за аномальной жары сдавать экзамены было нелегко, добавил директор Центра.
Напомним до завершения сессии ВНО-2020 остались ровно 10 дней и 4 предмета. 9 июля абитуриенты будут сдавать историю Украины.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажность:
давление:
ветер: