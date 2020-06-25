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25.06.2020  16:29   

Окончание учебного года и выпускные балы: Кабмин определил новые даты

Кабинет министров определил новые даты окончания учебного года в Украине - Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения.


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В частности, КМУ определил такие даты:

  • не позднее 1 июля 2020 года - учреждения общего среднего образования, которые продолжают получать полное среднее образование в 2020/2021;
  • в течение десяти рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии ВНО, но не позднее 31 августа 2020 года - учреждения общего среднего образования, которые завершают получение полного общего среднего образования;
  • не позднее 31 июля 2020 года - учреждения профессионального (профессионально-технического) образования.

Напомним, уволенная 25 июня исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий анонсировала, что студенты высших учебных заведения закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Источник:   РБК
 Тэги:  учебный год, выпускной бал, экзамен, абитуриент
 
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