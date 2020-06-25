Окончание учебного года и выпускные балы: Кабмин определил новые даты

Кабинет министров определил новые даты окончания учебного года в Украине - Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения.
В частности, КМУ определил такие даты:
Напомним, уволенная 25 июня исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий анонсировала, что студенты высших учебных заведения закончат нынешний учебный год дистанционно из-за эпидемии коронавируса.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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