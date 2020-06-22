Названы обновленные даты ВНО-2020 и озвучены требования Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям

В Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.
Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила пресс-служба Минобразования.
"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", - говорится в сообщении.
Так, во время ВНО:
Кроме того, в МОН сообщили, что благодаря партнерам - группе "Нафтогаз", ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине - пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.
Напомним, ранее президент Зеленский решил отменить ВНО для выпускников с неподконтрольного Донбасса.
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22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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