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22.06.2020  17:26   

Названы обновленные даты ВНО-2020 и озвучены требования Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям

В Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.


://mon.gov.ua

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщила пресс-служба Минобразования.

"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", - говорится в сообщении.

Так, во время ВНО:

  • допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),
  • Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок),
  • будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),
  • будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,
  • будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Кроме того, в МОН сообщили, что благодаря партнерам - группе "Нафтогаз", ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине - пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Напомним, ранее президент Зеленский решил отменить ВНО для выпускников с неподконтрольного Донбасса.

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  зно, харьков, образование, абитуриент
 
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