09.06.2020 19:23

У місті реконструюють ще 13 шкільних стадіонів

Реконструкція 13 шкільних стадіонів у різних районах міста запланована в Харкові на 2020 рік.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 9 червня 2020 року, директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров, частину стадіонів відкриють до 1 вересня, до початку навчального року, частину - до 1 жовтня.

За його словами, протягом останніх 10 років Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з Департаментом освіти під егідою міського голови Геннадія Кернеса створюють нову спортивну інфраструктуру для дітей в рамках програми «Шкільний стадіон». За ці роки в Харкові реконструювали близько 100 стадіонів, і залишилося трохи менше половини. Для дітей будують нові футбольні поля, бігові доріжки, волейбольні та баскетбольні майданчики.

«Роботи ведуться щороку. Харків - єдине місто в Україні, який не припинив реконструкцію стадіонів і йде чітко запланованими темпами до повної модернізації шкільних просторів і спортивної інфраструктури», - зазначив директор департаменту.