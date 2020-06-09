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09.06.2020  19:23   

У місті реконструюють ще 13 шкільних стадіонів

Реконструкція 13 шкільних стадіонів у різних районах міста запланована в Харкові на 2020 рік.


//city.kharkov.ua
Як повідомив сьогодні, 9 червня 2020 року, директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров, частину стадіонів відкриють до 1 вересня, до початку навчального року, частину - до 1 жовтня.
 
За його словами, протягом останніх 10 років Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з Департаментом освіти під егідою міського голови Геннадія Кернеса створюють нову спортивну інфраструктуру для дітей в рамках програми «Шкільний стадіон». За ці роки в Харкові реконструювали близько 100 стадіонів, і залишилося трохи менше половини. Для дітей будують нові футбольні поля, бігові доріжки, волейбольні та баскетбольні майданчики.
 
«Роботи ведуться щороку. Харків - єдине місто в Україні, який не припинив реконструкцію стадіонів і йде чітко запланованими темпами до повної модернізації шкільних просторів і спортивної інфраструктури», - зазначив директор департаменту.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  школьные стадионы, реконструкция, харьков
 
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