Оздоровление маленьких харьковчан в летних лагерях остается под вопросом

Зеленский хочет провести в Украине аудит летних лагерей
За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях пандемии имеет повышенные риски и сейчас наиболее благоприятные условия для проведения аудита таких объектов. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс служба Офиса Президента.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.
"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. Вместе с тем, большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Максим Степанов добавил, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение Президента по улучшению качества работы летних лагерей.
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