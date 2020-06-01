В Харькове для выставки собирают детские рисунки про обучение онлайн

Сбор рисунков начинается 1 июня, в День защиты детей, и продлится до 10 июня.
Работы школьников Харьковщины будут размещены в онлайн-галерее на сайте ХОГА, а также в выставочном центре «Бузок».
Фото и скан-копии рисунков нужно присылать на электронный адрес: [email protected] до 10 июня включительно.
О дате начала выставки будет объявлено позже.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
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