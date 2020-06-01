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01.06.2020  10:35   

В Харькове для выставки собирают детские рисунки про обучение онлайн

Сбор рисунков начинается 1 июня, в День защиты детей, и продлится до 10 июня.


// ХОГА

Работы школьников Харьковщины будут размещены в онлайн-галерее на сайте ХОГА, а также в выставочном центре «Бузок».

Фото и скан-копии рисунков нужно присылать на электронный адрес: [email protected] до 10 июня включительно.

О дате начала выставки будет объявлено позже.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, рисунок, харьков
 
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