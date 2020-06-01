В Харькове для выставки собирают детские рисунки про обучение онлайн

01.06.2020 10:35

Сбор рисунков начинается 1 июня, в День защиты детей, и продлится до 10 июня.

Работы школьников Харьковщины будут размещены в онлайн-галерее на сайте ХОГА, а также в выставочном центре «Бузок».

Фото и скан-копии рисунков нужно присылать на электронный адрес: [email protected] до 10 июня включительно.

О дате начала выставки будет объявлено позже.