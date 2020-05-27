Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется с 25 июня

Порядок проведения внешнего независимого оценивания-2020 по сравнению с предыдущими годами остается неизменным. Однако сама процедура пройдет с учетом противоэпидемических мероприятий.
Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется 25 июня - тестированием по математике и завершится 17 июля - тестированием по химии. Информация о результатах по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.
По данным директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, в этом году в Харьковской области для участия в ВНО зарегистрировались 22710 человек. Из них учащихся школ - 13250 (на 1416 участников больше по сравнению с прошлым годом). В области, как и раньше, будут работать округа с центрами в городах Балаклея, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Чугуев, Харьков. Количество учреждений, где будет проходить ВНО, - 107.
Процедура проведения ВНО-2020 будет иметь определенные требования. В частности, в пункты тестирования будут допущены лица в защитных масках или респираторах - после прохождения термометрии. На входе в каждый пункт тестирования предусмотрят места для обработки рук антисептиком, а аудитории регулярно будут проветривать. Кроме того, в помещении будут дежурить медицинский работник.
Справка. Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля - 10 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Для тех, кто воспользуется возможностью определения результатов пробного ВНО с помощью онлайн-сервиса, результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, остальным предметам - до 23 июня.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
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