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27.05.2020  17:14   

Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется с 25 июня

Порядок проведения внешнего независимого оценивания-2020 по сравнению с предыдущими годами остается неизменным. Однако сама процедура пройдет с учетом противоэпидемических мероприятий.


УНИАН

Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется 25 июня - тестированием по математике и завершится 17 июля - тестированием по химии. Информация о результатах по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

По данным директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, в этом году в Харьковской области для участия в ВНО зарегистрировались 22710 человек. Из них учащихся школ - 13250 (на 1416 участников больше по сравнению с прошлым годом). В области, как и раньше, будут работать округа с центрами в городах Балаклея, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Чугуев, Харьков. Количество учреждений, где будет проходить ВНО, - 107.

Процедура проведения ВНО-2020 будет иметь определенные требования. В частности, в пункты тестирования будут допущены лица в защитных масках или респираторах - после прохождения термометрии. На входе в каждый пункт тестирования предусмотрят места для обработки рук антисептиком, а аудитории регулярно будут проветривать. Кроме того, в помещении будут дежурить медицинский работник.

Справка. Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля - 10 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Для тех, кто воспользуется возможностью определения результатов пробного ВНО с помощью онлайн-сервиса, результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, остальным предметам - до 23 июня.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вно, харьков, карантин
 
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