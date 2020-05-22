22.05.2020 13:50

Пробное ВНО состоится через три недели: 15 и 17 июня, вход на тестирование - в защитных масках

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам - 17 июня 2020.



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Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая 2020 года.

Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО по 1 июня. Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше РЦОКО.

Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ загрузится в формате PDF, после чего его можно будет распечатать.

Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:

оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);

приглашения-пропуска;

средств индивидуальной защиты - маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.

Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервиса "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:

15-17 июня - по украинскому языку и литературе;

17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также английского, немецкого, французского и испанского языков.

Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня - 17 июля, результаты станут известны до 29 июля.