Пробное ВНО состоится через три недели: 15 и 17 июня, вход на тестирование - в защитных масках

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам - 17 июня 2020.
Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая 2020 года.
Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО по 1 июня. Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше РЦОКО.
Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ загрузится в формате PDF, после чего его можно будет распечатать.
Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:
Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.
Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервиса "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:
Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.
Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоится 25 июня - 17 июля, результаты станут известны до 29 июля.
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