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12.05.2020  16:42   

Директорів шкіл і дитсадків запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі

Директорів закладів дошкільної та загальної середньої освіти запрошують взяти участь у I Всеукраїнському конкурсі керівників навчальних закладів «Директор 2020: найкраща практика».


//city.kharkov.ua
Мета конкурсу - визначити кращі практики забезпечення якості освітньої діяльності. Конкурс проводиться Цифровим видавництвом «MCFR» за підтримки Державної служби якості освіти України.
 
Для участі в конкурсі директорам необхідно розповісти, як вони забезпечують якість навчання у своєму закладі, показати результати успішності установи.
 
Директори-переможці в категоріях «Дошкільна освіта» та «Загальна середня освіта» отримають премії в розмірі 20 тис. грн.
 
Прийом заявок триватиме до 1 жовтня.
 
Ознайомитися з докладною інформацією, а також зареєструватися для участі в конкурсі можна тут.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  конкурс, директора школ, харьков
 
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