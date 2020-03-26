Учебный год могут продлить из-за карантина

Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет продлен, то и фактическая продолжительность учебного года может быть также продолжена.
Об этом говорится в письме Министерства образования и науки к департаментам образования местных госадминистраций, которое опубликовал ресурс “Педагогічна преса“.
В письме среди прочего отмечается, что закон о среднем образовании предусматривает окончание учебного года в школах не позднее 1 июля.
“Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет изменен, фактическая продолжительность учебного года может быть продолжена“, - говорится в письме.
В таком случае образовательный процесс будет включать анализ выполнения учебных программ с учетом фактически произведенных учебных занятий (в том числе дистанционно) и результатов обучения учащихся, полученных во время карантина.
“Во многих учреждениях общего среднего образования весенние каникулы запланированы с 23 по 29 марта 2020 года. Предлагаем структуру учебного года, определенную заведением общего среднего образования, оставлять неизменной“, - говорится в письме.
В Минобразования также попросили руководство образовательных учреждений не перегружать учеников домашними заданиями и дать возможность педагогическим работникам в плановом режиме подготовиться к дальнейшей дистанционной работе.
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