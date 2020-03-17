Для школьников на карантине запустили ежедневную трансляцию видеоуроков: где смотреть

В Украине запускают ежедневную трансляцию уроков для дистанционного обучения школьников и подготовки к ВНО.
Телеканал «Рада» и YouTube-канал Министерство образования и науки Украины и науки Украины С 17 марта запускают ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов. Об этом сообщается на странице ВРУ в Фейсбуке.
Онлайн-уроки будут именно по тем дисциплинам, которые нужны для составления нынешнего ВНО:
- украинский язык и литература;
- английский язык;
- история;
- математика;
- биология.
Канал Минобразования доступен по ссылке https://bit.ly/2TVIujS .
Канал Совет смотреть можно по ссылке https://bit.ly/3b54nCZ .
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