Главная Новости Образование Для школьников на карантине запустили ежедневную трансляцию видеоуроков: где смотреть
17.03.2020  13:50   

Для школьников на карантине запустили ежедневную трансляцию видеоуроков: где смотреть

В Украине запускают ежедневную трансляцию уроков для дистанционного обучения школьников и подготовки к ВНО.


фото: beingmad.org

Телеканал «Рада» и YouTube-канал Министерство образования и науки Украины и науки Украины С 17 марта запускают ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов. Об этом сообщается на странице ВРУ в Фейсбуке.

Онлайн-уроки будут именно по тем дисциплинам, которые нужны для составления нынешнего ВНО:

- украинский язык и литература;
- английский язык;
- история;
- математика;
- биология.

Канал Минобразования доступен по ссылке https://bit.ly/2TVIujS .

Канал Совет смотреть можно по ссылке https://bit.ly/3b54nCZ .

Источник:   Вчасно
 Тэги:  школа, карантин, уроки, трансляция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Власть Харківські школи переходять на дистанційне навчання 12.03 Образование На Салтове учителя сами сели за парты 03.03 Образование Харьковчане доказали, что настоящая школьная библиотека - стратегический партнер образования (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 