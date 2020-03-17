17.03.2020 13:50

Для школьников на карантине запустили ежедневную трансляцию видеоуроков: где смотреть

В Украине запускают ежедневную трансляцию уроков для дистанционного обучения школьников и подготовки к ВНО.



фото: beingmad.org

Телеканал «Рада» и YouTube-канал Министерство образования и науки Украины и науки Украины С 17 марта запускают ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов. Об этом сообщается на странице ВРУ в Фейсбуке.

Онлайн-уроки будут именно по тем дисциплинам, которые нужны для составления нынешнего ВНО:

- украинский язык и литература;

- английский язык;

- история;

- математика;

- биология.

Канал Минобразования доступен по ссылке https://bit.ly/2TVIujS .

Канал Совет смотреть можно по ссылке https://bit.ly/3b54nCZ .