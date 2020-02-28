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28.02.2020  10:38   

У Харкові реалізують кращі проєкти школярів в рамках «Марафону унікальних справ»

II тур конкурсу учнівських громадських ініціатив «Марафон унікальних справ» відбувся у Науково-навчальному центрі «Мегаполіс» Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.


// city.kharkov.ua

За словами організаторів, конкурс, який щорічно проводиться в рамках діяльності Харківської міської організації учнівського самоврядування, спрямований на підтримку соціально значущих ініціатив школярів і реалізацію кращих з них у міському масштабі.

Цього року на суд журі, в числі яких були представники дитячо-юнацьких громадських організацій, було запропоновано 24 учнівських проекти. Серед них -  «Безпека ОК», «Що приховує QR-код», «Мотиваційний простір у школі», «Світ добра», «Green city», «Чудо восьминіжки», «Музей емоцій», «Я - Харків'янин» та ін.

Кращі ініціативи «Марафону унікальних справ» будуть реалізовані в рамках діяльності Харківської міської організації учнівського самоврядування.

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, марафон уникальных дел, харьков, школьное самоуправление
 
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