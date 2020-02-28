У Харкові реалізують кращі проєкти школярів в рамках «Марафону унікальних справ»

II тур конкурсу учнівських громадських ініціатив «Марафон унікальних справ» відбувся у Науково-навчальному центрі «Мегаполіс» Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова.
За словами організаторів, конкурс, який щорічно проводиться в рамках діяльності Харківської міської організації учнівського самоврядування, спрямований на підтримку соціально значущих ініціатив школярів і реалізацію кращих з них у міському масштабі.
Цього року на суд журі, в числі яких були представники дитячо-юнацьких громадських організацій, було запропоновано 24 учнівських проекти. Серед них - «Безпека ОК», «Що приховує QR-код», «Мотиваційний простір у школі», «Світ добра», «Green city», «Чудо восьминіжки», «Музей емоцій», «Я - Харків'янин» та ін.
Кращі ініціативи «Марафону унікальних справ» будуть реалізовані в рамках діяльності Харківської міської організації учнівського самоврядування.
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