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18.02.2020  15:41   

Математика та ЗНО-2021: батькам нагадають важливість якісної підготовки дітей

У Школі для батьків обговорять важливість математики для школярів.


//city.kharkov.ua
Чергове заняття в Школі для батьків міста Харкова «ПЛАНЕТА «7-Я» на тему «Математика протягом життя» відбудеться 20 лютого у Харківському фізико-математичному ліцеї №27.
Актуальність теми викликана тим, що 2020/2021 навчальний рік Указом Президента України оголошено Роком математики в Україні. Також в 2021 році вводиться обов'язкова державна підсумкова атестація учнів 11 класів з математики у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання.
 
Метою заняття «Математика протягом життя» стане привернення уваги батьків до якісного математичної освіти для формування в учнів належного рівня математичної компетентності, підвищення мотивації претендентів освіти для успішного оволодіння математичними знаннями та навичками, їх застосування в соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя.
 
Спікерами заняття для батьків стануть педагоги ХФМЛ №27, випускники навчального закладу, учні та їхні батьки. До уваги слухачів буде запропоновано виступи на теми: «Гімн математиці у виконанні фізика», «Як заробити мільйон», «ЗНО-2021 очима десятикласника», «Емоційний аспект підготовки до ЗНО: поради батькам» та ін.
 
Початок заходу - о 16:00.
 
Проєкт «Школа для батьків» реалізується Міською батьківською радою спільно з Департаментом освіти з 2017 року.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  зно, математика, харьков
 
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