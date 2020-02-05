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05.02.2020  11:59   

Харківські школярі стали призерами всеукраїнського турніру з фінансової грамотності

Харківські школярі посіли 2-е місце на VI Всеукраїнському турнірі юних знавців курсу «Фінансова грамотність».


// city.kharkov.ua

Фінальний етап турніру проходив у Києві на базі Університету банківської справи. У ньому взяли участь 25 шкільних команд з різних регіонів України.

За результатами фінальних боїв харківська команда «Бізнес-сила» Московського району посіла 2-е місце. До складу збірної входили учні чотирьох шкіл: Дмитро Красноруцький (школа №143), Дар'я Степаненко (ліцей №141), Марія Данець (школа №139), а також Аліна Криворучко і Нгуєн В'є Хоанг (обидва - гімназія №43).

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, турнир, харьков, победители
 
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