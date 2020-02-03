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03.02.2020  13:55   

Почалася реєстрація для участі у ЗНО-2020

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року розпочалася сьогодні, 3 лютого, і триватиме до 24 березня.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті освіти, для реєстрації учасникам необхідно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти сформувати і роздрукувати реєстраційну картку, яка є одним із обов'язкових документів для реєстрації.
 
Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів. Випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів та коледжів, які цього року отримують повну середню освіту, подають комплект документів до установи освіти, у якій навчаються, а інші особи надсилають самостійно на адресу регіонального центру.
 
Ті, хто успішно пройшов реєстрацію, отримають від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень і реєстраційне повідомлення ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам шкіл, студентам професійно-технічних закладів та коледжів у заклад освіти, в якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб - за адресою, вказаною при реєстрації.
 
Для кожного зареєстрованого учасника на сайті УЦОЯО буде створена інформаційна сторінка, доступ до якої можливий за номером і пін-кодом сертифіката. Там буде розміщена інформація про обрані предмети для проходження тестування, а згодом - адреси пунктів проведення ЗНО та результати тестування.
 
Рекомендації з реєстрації, в тому числі перелік документів, необхідних для реєстрації, розміщені у рубриці «Процедура реєстрації» на сайті УЦОЯО.
 
Внесення змін до реєстраційних даних можливе з 3 лютого по 24 березня (після отримання сертифіката).
Источник:   Міська рада
 Тэги:  зно, регистрация, харьков
 
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