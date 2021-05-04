04.05.2021 16:20

Кому из пенсионеров продолжат приносит деньги домой

С сентября 2021 года «Укрпочта» прекращает доставку пенсий. Потому Пенсионный фонд не заключил соответствующего контракта с предприятием. Домой деньги будут приносить только маломобильным категориям населения.

С 1 сентября по решению правительства пенсии домой приносить только следующим категориям населения:

людям с инвалидностью первой группы;

маломобильным старше восьмидесяти лет;

и тем, кто вместо пенсии получает соцпомощь.

И делать это уже будут не почтальоны. Сейчас Пенсионный фонд уже определился с перечнем банков, которые на конкурсной основе заключат договор и будут доставлять пенсии указанным получателям к месту их фактического проживания. Такое решение правительства вызвано требованиями «Укрпочты» повысить тарифы на доставку. А средств на это государство не имеет.



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ



Если два года назад средняя оплата одной доставки была на уровне 50 грн., то сейчас это в два раза больше. Имеет смысл обсуждения какого-то фиксированного тарифа, например, для сельской местности.



В «Укрпочте» в свою очередь говорят, что все время работали в убыток и действующие тарифы на доставку пенсий, установленные правительством, их не устраивают.



УКРПОЧТА



Тарифы на доставку пенсий пока ниже их стоимости. Между тем, операционные расходы выросли, как и стоимость топлива, аренда, выросла и минимальная заработная плата.



По данным Пенсионного фонда, в Украине больше 11 млн пенсионеров. Большинство пользуется банком. Через «Укрпочту» получает пенсии лишь треть, в основном это сельские жители. Теперь же пенсионеры не попадают под льготные категории и к концу лета вынуждены выбрать себе банк для получения выплат. Иначе это за них сделает государство. К осени, отмечают в правительстве, деньги людям почтенного возраста еще продолжат приносить почтальоны. Все остальные должны заключить договор с банком и получать выплаты на карточку.

Напомним, Минсоцполитики презентовало концепт будущей системы пенсионных накоплений.