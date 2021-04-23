23.04.2021 18:19

Пенсионные накопления: стали известны предлагаемые изменения

Презентован концепт будущей системы.

Минсоцполитики презентовало концепт будущей системы пенсионных накоплений

В министерстве надеются, что Верховная Рада рассмотрит законопроект в первом чтении в течение ближайших двух месяцев.

Основные предлагаемые изменения направлены на:

- расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий, в том числе включение в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являющихся родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатным воспитателем и т.п.;

- внедрение по предложению Премьер-министра Украины, системы без повышения нагрузки на бизнес и людей - путем уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физических лиц;

- обеспечение человека возможностью управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно» с множественными точками доступа. Человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях, давать и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, в том числе путем интеграции Единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг «Портал «Дія» или при личном обращении к администратору Единого социального реестра или соответствующего авторизованного фонда.

- обеспечение для человека права без ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой;

- сбор, хранение и обработку данных о пенсионных накоплениях людей под полным контролем государства в Едином социальном реестре в пределах Единой информационной системы социальной сферы;

- установку единых правил работы для всех субъектов, которые будут оказывать услуги на рынке, независимо от формы собственности, что будет способствовать развитию конкуренции и снижать риски монополизации;

- определение, с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, основным видом выплат в системе пожизненной выплаты (в размере не менее одного прожиточного минимума) и права человека самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, одноразовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума. Также в ряде случаев предусмотрено право человека забрать накопления единовременно, независимо от возраста.

Участники встречи обсудили представленный концепт, механизмы работы системы, риски и способы их минимизации, институциональное взаимодействие. Эксперты Офиса простых решений предложили в ближайшее время дать Комитету Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов комплекс уточнений в налоговое законодательство.

«Это была большая длительная работа. Мы должны были найти такое построение системы, которое максимально защищает интересы людей, и является не набором теоретических идей, а сможет заработать на практике в наших реалиях. Доработанная редакция законопроектов учитывают огромное количество замечаний основных стейкхолдеров, содержит тщательно проработанные и выстроенные компромиссы. Мы уверены, что они могут быть основой для рассмотрения народными депутатами в первом чтении. Я искренне надеюсь, что Верховная Рада Украины рассмотрит этот вопрос в первом чтении в течение ближайших двух месяцев. Невозможность откладывать его решение «на потом» понимает сегодня каждый ответственный человек», - комментирует министр Марина Лазебная.