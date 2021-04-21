21.04.2021 13:48

В Харьковском городском совете создали управление по вопросам предпринимательства

Управление по вопросам предпринимательства и регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка было создано сегодня, 21 апреля, решением сессии Харьковского городского совета.

Исполнительный орган создан с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства. В связи с образованием нового управления прекращается деятельность отдела по вопросам государственной регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.



Напомним, что управление создано после предложения представителей бизнеса создать фонд поддержки предпринимательства. Подразделение будет ориентировано на предоставление финансовой помощи, в том числе администрирования в части компенсации процентов по кредитам для развития бизнеса.