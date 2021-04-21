В Харьковском городском совете создали управление по вопросам предпринимательства

Управление по вопросам предпринимательства и регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка было создано сегодня, 21 апреля, решением сессии Харьковского городского совета.
Исполнительный орган создан с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства. В связи с образованием нового управления прекращается деятельность отдела по вопросам государственной регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.
Напомним, что управление создано после предложения представителей бизнеса создать фонд поддержки предпринимательства. Подразделение будет ориентировано на предоставление финансовой помощи, в том числе администрирования в части компенсации процентов по кредитам для развития бизнеса.
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День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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