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21.04.2021  13:48   

В Харьковском городском совете создали управление по вопросам предпринимательства

Управление по вопросам предпринимательства и регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка было создано сегодня, 21 апреля, решением сессии Харьковского городского совета.

Исполнительный орган создан с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства. В связи с образованием нового управления прекращается деятельность отдела по вопросам государственной регуляторной политики Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.

Напомним, что управление создано после предложения представителей бизнеса создать фонд поддержки предпринимательства. Подразделение будет ориентировано на предоставление финансовой помощи, в том числе администрирования в части компенсации процентов по кредитам для развития бизнеса.

Источник:   ХГС
 Тэги:  управление, бизнес, предпринимательство
 
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