19.04.2021 16:36

В Харьковской мэрии создадут управление для финансовой поддержки бизнеса

Управление по вопросам предпринимательства планируется создать в Харьковском городском совете.

Об этом сегодня, 19 апреля, на заседании рабочей группы, созданной для поддержки предпринимателей, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

Она напомнила, что на прошлом заседании рабочей группы было предложено создать фонд поддержки предпринимательства. Для реализации этой инициативы нужно выделить средства на создание фонда, заработную плату сотрудникам, оплату коммунальных услуг и т.п. Виктория Китайгородская отметила, что значительно дешевле реализовать альтернативный вариант и создать управление по вопросам предпринимательства и регуляторной политики на базе существующего отдела предпринимательства. Подразделение будет ориентировано на организацию предоставления финансовой помощи, в том числе администрирование в части компенсации процентов по кредитам.

«Частичная компенсация субъектам предпринимательства будет осуществляться в рамках государственной программы «Доступные кредиты». Если кредит был оформлен по ставке 5%, то 2,5% будет компенсироваться за счет средств городского бюджета», - уточнила Виктория Китайгородская.

Первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак сообщил, что Порядок частичной компенсации процентных ставок по кредитам из бюджета территориальной громады был разработан по поручению исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова. Документ подготовлен и размещен на сайте городского совета.

«Поддержка предпринимателей особенно важна во время пандемии. На прошлом заседании мы рассмотрели ряд предложений. Главная задача - это создание условий и оказание финансовой поддержки предпринимателям», - подчеркнул Александр Новак.

Также он поручил рассмотреть предложение о создании Управления по вопросам предпринимательства на сессии городского совета.



Кроме того, после полученных замечаний предпринимателей первый вице-мэр отметил, что необходимо подготовить предложения по размещению МАФов и определению арендной платы для их собственников.

Напомним, что в состав рабочей группы, созданной для поддержки предпринимателей, вошли представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, депутатского корпуса.