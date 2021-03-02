Главная Новости Экономика и промышленность На «Электротяжмаше» заявили, что полностью погасили долги по заработным платам
02.03.2021  18:10   

На «Электротяжмаше» заявили, что полностью погасили долги по заработным платам

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

ГП «Завод «Электротяжмаш» выплатило работникам 100% заработной платы за декабрь 2020 года в сумме 20 млн грн и 100% за январь 2021-го в сумме 22 млн грн. Таким образом, на сегодняшний день предприятие не имеет просроченной задолженности по зарплате.

Также отмечается, что уволенным работникам выплачена задолженность в сумме 4 млн грн. Остаток задолженности им будет погашен до 12 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что работники ГП "Электротяжмаш" перекрыли дорогу в районе станции метро "Индустриальная" и требовали выплаты зарплаты.

Тэги:  электротяжмаш, зарплаты, долги
 
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