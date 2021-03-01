01.03.2021 09:49

Работники ГП "Электротяжмаш" перекрыли дорогу в районе станции метро "Индустриальная", требуют выплаты зарплаты

Движение общественного и личного транспорта по Московскому проспекту в районе пикета заблокировано.

Как сообщает наш корреспондент на месте событий, протестующие перекрыли Московский проспект у Государственного предприятия "Электротяжмаш".

Работники предприятия находятся уже три месяца без зарплаты. По словам протестующих, руководство завода обещает выплатить, но сейчас у предприятия, говорят, денег нет. Причиной отсутствия денег называют отсутствие заказов у предприятия. Как только появятся заказы, так сразу и выплатят долги по зарплатам, - говорят протестующие, ссылаясь на слова руководство завода.

"Практически три месяца без зарплаты, долги перед банками по кредитам, долги за коммунальные услуги, нет денег на лечение, нет денег на одежду, нет денег на еду. Жизнь сотрудников под угрозой, потому что на те копейки, которые выплачены за практически 3 месяца, нормальный человек прожить не может. Это даже существованием нельзя назвать", - возмущаются работники.

Позже к протестующим риехало руководство завода и пообещали завтра выплатить зарплату. По словам работников завода, если это не произойдёт, то они послезавтра выйдут и перекроют весь Харьков и устроят беспорядки.

Справка: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД «ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны по всему миру.