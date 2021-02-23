23.02.2021 18:27

Исполком рассмотрел отчет об исполнении городского бюджета за 2020 год

Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2020 год рассмотрели сегодня, 23 февраля 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, доходы города за 2020 год составили 14 210,2 млн грн. Из них собственные доходы бюджета составили 11 940 800 млн грн (84% в объеме доходов), межбюджетные трансферты - 2 269 400 млн грн (16%).

Плановые показатели бюджета города в 2020 году выполнены на 99,7%, в том числе по собственным доходам - на 100,1%, по трансфертам - на 98,1%.

По сравнению с поступлениями 2019 года финансовые ресурсы города Харькова в 2020 году уменьшились на 10,8%, при этом собственные доходы увеличились на 6,6%, трансферты уменьшились в 2,1 раза.

Существенное снижение объема трансфертов из государственного бюджета и, как следствие, уменьшение доходов бюджета города Харькова в целом связано с передачей финансирования государственных социальных программ (предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплата помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям) Министерству социальной политики Украины, а также с оплатой медицинских услуг населению Национальной службой здоровья Украины.

По словам Татьяны Таукешевой, расходы бюджета города в 2020 году составили 14 859 млн грн и уменьшились по сравнению с 2019 годом на 1 558 600 млн грн (на 9,5%), что связано с отсутствием в отчетном периоде субвенций на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплаты помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям, а также со второго квартала 2020 года - медицинской субвенции.

Исполнительный комитет рассмотрел отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2020 год и предложил представить его на рассмотрение сессии городского совета, которая состоится завтра, 24 февраля.