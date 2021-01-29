29.01.2021 11:24

Арендодатели спасли от «перегрева» первичный рынок недвижимости: мнение эксперта.

Конец минувшего и начало текущего года оказались богатыми на яркие процессы, проявившиеся на рынке первичного жилья. Наиболее заметным, по оценкам экспертов, стало перетекание покупателей-инвесторов из сегмента «продажа» в сегмент «сдача в аренду».

«В 2018-19 годах многие специалисты стали говорить о том, что растущее число новостроев значительно превышает количество платежеспособных покупателей и харьковский рынок первичного жилья начинает «перегреваться».

По прогнозам этих экспертов, в 2020 году нас ожидала стагнация, то есть «замирание» рынка на неопределенный срок. Как видим, такие прогнозы не оправдались. На наш взгляд, рынок поддержали инвесторы-арендодатели: если раньше жилье покупали преимущественно для продажи, то сегодня большей частью для сдачи в аренду.

В пользу этого также говорит тот факт, что со средины минувшего года многие объекты первичного рынка были просто сняты с продажи и появились в аренде. И экономически это вполне объяснимо: сегодня на квартиру в новострое с хорошим современным ремонтом куда легче найти арендатора, чем покупателя. На аренду высокий спрос. Более того: сдача в аренду в настоящее время приносит около 12 % годовых и окупает покупку квартиры примерно за 6-7 лет», – сообщила руководитель компании «ХАН» Светлана Якимова.

Эксперт добавила, что средняя стоимость аренды смарт-квартиры или "гостинки" на первичном рынке составляет эквивалент 200 долларов в месяц. Аренда квартир большей площади колеблется в пределах 350 – 500 долларов в месяц.

Светлана Якимова также подчеркнула, что стабильно высокий спрос на аренду обусловлен большим числом переселенцев из зоны АТО, которые за последние годы были вынуждены переехать в Харьков.