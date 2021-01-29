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29.01.2021  11:24   

Арендодатели спасли от «перегрева» первичный рынок недвижимости: мнение эксперта.

 
Конец минувшего и начало текущего года оказались богатыми на яркие процессы, проявившиеся на рынке первичного жилья. Наиболее заметным, по оценкам экспертов, стало перетекание покупателей-инвесторов из сегмента «продажа» в сегмент «сдача в аренду». 
 
«В 2018-19 годах многие специалисты стали говорить о том, что растущее число новостроев значительно превышает количество платежеспособных покупателей и харьковский рынок первичного жилья начинает «перегреваться».
 
По прогнозам этих экспертов, в 2020 году нас ожидала стагнация, то есть «замирание» рынка на неопределенный срок. Как видим, такие прогнозы не оправдались. На наш взгляд, рынок поддержали инвесторы-арендодатели: если раньше жилье покупали преимущественно для продажи, то сегодня большей частью для сдачи в аренду.
 
В пользу этого также говорит тот факт, что со средины минувшего года многие объекты первичного рынка были просто сняты с продажи и появились в аренде. И экономически это вполне объяснимо: сегодня на квартиру в новострое с хорошим современным ремонтом куда легче найти арендатора, чем покупателя. На аренду высокий спрос. Более того: сдача в аренду в настоящее время приносит около 12 % годовых и окупает покупку квартиры примерно за 6-7 лет», – сообщила руководитель компании «ХАН» Светлана Якимова. 
 
Эксперт добавила, что средняя стоимость аренды смарт-квартиры или "гостинки" на первичном рынке составляет эквивалент 200 долларов в месяц. Аренда квартир большей площади колеблется в пределах 350 – 500 долларов в месяц. 
Светлана Якимова также подчеркнула, что стабильно высокий спрос на аренду обусловлен большим числом переселенцев из зоны АТО, которые за последние годы были вынуждены переехать в Харьков. 
 
Напомним, что несмотря на «коронованный» 2020 год на стройплощадках Харькова продолжала кипеть работа. В городе начали возводить новые жилые дома, также появились и социальные объекты, обновленные места отдыха.
Источник:   ХАН
 Тэги:  недвижимость, аренда недвижимости, харьков
 
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