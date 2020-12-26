26.12.2020 16:35

Что в Харькове построили в 2020 году - СтройОбзор

Несмотря на «коронованный» 2020 год на стройплощадках Харькова продолжала кипеть работа. В городе начали возводить новые жилые дома, также появились и социальные объекты, обновленные места отдыха

СтройОбзор решил вспомнить, что построили в Харькове в уходящем 2020-м.

ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ

Харьковчанам это здание известно, как Бюро технической инвентаризации, расположенное на пл. Павловской, 4.

В 2020 году реконструкция этого здания, которая продолжалась почти пять лет, была завершена. Теперь это Дом недвижимости.

Еще задолго до того, как в этом здании разместили БТИ, оно было известно в городе, как Доходный дом Пиотровского. После революции 1917 года здание приспособили под Дом колхозника с гостиничными номерами, столовой и общественными помещениями. В послевоенное советское время его приспособили под центральный почтамт. А с 1992-го здание отдали Харьковскому БТИ, а часть первого его этажа приспособили под коммерческие цели.

Масштабная реконструкция здесь началась в 2016 году. Рабочие практически «перекроили» все здание. Были сделаны новые перекрытия между этажами, по-новому обустроен фундамент, обновлены сети. Что касается фасада, то его сохранили в первозданном виде. При этом сторона фасада, который выходит не на Павловскую площадь, осовременили.

СКВЕР И ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

Разговоры о том, что будет со сквером на площади Свободы, начались с осени 2014 года, когда бы снесен памятник Ленину.

Первоначально задумывалось, что на пятачке посреди сквера возведут новый постамент. Был даже конкурс, скандальная колонна с ангелом, суды. В конечном итоге решили сделать просто сквер с фонтаном.

Работы по благоустройству сквера начались в 2018-м. Первоначально открыть это место отдыха планировали летом 2019-го, но работы затянулись.

В обновленном сквере обустроили новые пешеходные дорожки, освещение, установили лавочки и урны. Изюминкой стал огромный фонтан. Его диаметр составляет 36 метров. Фонтан состоит из 7 колец, 150 струй, оборудован светодиодными лампами с множеством вариантов подсветки.

ПАРКИНГ В САДУ ШЕВЧЕНКО

Два года назад началось строительство паркинга с тыльной стороны Харьковского Национального театра оперы и балета им. Лысенко. Объект хотели сдать в течение года, но сделать этого не получилось.

Построить этот объект решили по той причине, что центральные улицы города перегружены автомобилями, которые также паркуют у обочин.

Паркинг рассчитан на 300 автомобилей. Также он рассчитан и на людей особыми потребностями.

При этом документы на объект еще находятся в стадии доработки.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРК

Первые работы на территории зоны отдыха стартовали в 2019 году. Все началось с обустройства урбан-парка.

А полностью обновленный Молодежный парк на ул. Пушкинской отрыли этим летом.

В ходе реконструкции территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м разбили на зоны.

Здесь создали большую детскую игровую зону, дополнили спортзону, установили амфитеатр возле спорткомплекса ХПИ, где теперь можно проводить различные локальные мероприятия и смогут отдыхать пожилые люди. Также в Молодежном парке построили самую большую в Харькове площадку для выгула собак, где можно проводить чемпионаты Украины и международные соревнования.

Кроме того, при разработке проекта учли тропинки, по которым ходят люди, и обустроили на их месте новые пешеходные дорожки.

ЧТО ЕЩЕ

Но некоторые объекты, завершение которых уже давно ждут в Харькове, до сих пор находятся на стадии строительства.

Например, в 2020 году выполнена только часть работ в парке Победы на Салтовке, а точнее – была сделана только центральная аллея.

Из более масштабных объектов – зоопарк, на территории которого ведется масштабное строительство. Завершить его обещают в 2021 году.

Также в городе продолжается строительство Центра онкологии. По оптимистическим прогнозам, завершен он должен быть в течение двух лет.

В этом году в Харькове стартовало строительство новой дороги, которая должна пройти через рынок «Барабашово». Она уже заработала репутацию скандальной из-за громких протестов против ее пробивки.

В мэрии же уверяют, что все запланированные объекты будут завершены.