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26.12.2020  16:35   

Что в Харькове построили в 2020 году - СтройОбзор

Несмотря на «коронованный» 2020 год на стройплощадках Харькова продолжала кипеть работа. В городе начали возводить новые жилые дома, также появились и социальные объекты, обновленные места отдыха

СтройОбзор решил вспомнить, что построили в Харькове в уходящем 2020-м.
 
ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ
 
 
Харьковчанам это здание известно, как Бюро технической инвентаризации, расположенное на пл. Павловской, 4.
 
В 2020 году реконструкция этого здания, которая продолжалась почти пять лет, была завершена. Теперь это Дом недвижимости. 
 
Еще задолго до того, как в этом здании разместили БТИ, оно было известно в городе, как Доходный дом Пиотровского. После революции 1917 года здание приспособили под Дом колхозника с гостиничными номерами, столовой и общественными помещениями. В послевоенное советское время его приспособили под центральный почтамт. А с 1992-го здание отдали Харьковскому БТИ, а часть первого его этажа приспособили под коммерческие цели.
 
Масштабная реконструкция здесь началась в 2016 году. Рабочие практически «перекроили» все здание. Были сделаны новые перекрытия между этажами, по-новому обустроен фундамент, обновлены сети. Что касается фасада, то его сохранили в первозданном виде. При этом сторона фасада, который выходит не на Павловскую площадь, осовременили.
 
СКВЕР И ФОНТАН НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ
 
 
Разговоры о том, что будет со сквером на площади Свободы, начались с осени 2014 года, когда бы снесен памятник Ленину.
 
Первоначально задумывалось, что на пятачке посреди сквера возведут новый постамент. Был даже конкурс, скандальная колонна с ангелом, суды. В конечном итоге решили сделать просто сквер с фонтаном.
 
Работы по благоустройству сквера начались в 2018-м. Первоначально открыть это место отдыха планировали летом 2019-го, но работы затянулись.
 
В обновленном сквере обустроили новые пешеходные дорожки, освещение, установили лавочки и урны. Изюминкой стал огромный фонтан. Его диаметр составляет 36 метров. Фонтан состоит из 7 колец, 150 струй, оборудован светодиодными лампами с множеством вариантов подсветки.
 
ПАРКИНГ В САДУ ШЕВЧЕНКО
 
 
Два года назад началось строительство паркинга с тыльной стороны Харьковского Национального театра оперы и балета им. Лысенко. Объект хотели сдать в течение года, но сделать этого не получилось.
 
Построить этот объект решили по той причине, что центральные улицы города перегружены автомобилями, которые также паркуют у обочин.
 
Паркинг рассчитан на 300 автомобилей. Также он рассчитан и на людей особыми потребностями.
 
При этом документы на объект еще находятся в стадии доработки. 
 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРК
 
 
Первые работы на территории зоны отдыха стартовали в 2019 году. Все началось с обустройства урбан-парка.
 
А полностью обновленный Молодежный парк на ул. Пушкинской отрыли этим летом.
 
В ходе реконструкции территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м разбили на зоны.
 
Здесь создали большую детскую игровую зону, дополнили спортзону, установили амфитеатр возле спорткомплекса ХПИ, где теперь можно проводить различные локальные мероприятия и смогут отдыхать пожилые люди. Также в Молодежном парке построили самую большую в Харькове площадку для выгула собак, где можно проводить чемпионаты Украины и международные соревнования.
 
Кроме того, при разработке проекта учли тропинки, по которым ходят люди, и обустроили на их месте новые пешеходные дорожки.
 
ЧТО ЕЩЕ
 
 
Но некоторые объекты, завершение которых уже давно ждут в Харькове, до сих пор находятся на стадии строительства.
 
Например, в 2020 году выполнена только часть работ в парке Победы на Салтовке, а точнее – была сделана только центральная аллея.
 
Из более масштабных объектов – зоопарк, на территории которого ведется масштабное строительство. Завершить его обещают в 2021 году.
 
Также в городе продолжается строительство Центра онкологии. По оптимистическим прогнозам, завершен он должен быть в течение двух лет.
 
В этом году в Харькове стартовало строительство новой дороги, которая должна пройти через рынок «Барабашово». Она уже заработала репутацию скандальной из-за громких протестов против ее пробивки.
 
В мэрии же уверяют, что все запланированные объекты будут завершены.
Источник:   СтройОбзор
 Тэги:  харьков, парк, фонтан, дом недвижимости
 
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