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11.01.2021  11:53   

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Обнародован список.

В Украине среднюю зарплату больше 76 тысяч гривен платят программистам, которые владеют языком С++. В десятке самых высокооплачиваемых вакансий сразу 9 предложений – для IT-специалистов.

 
Об этом говорится в статистике зарплат кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет менее 13 тыс. грн. Самые высокооплачиваемые вакансии:
 
  • C ++ программист – 76 000 грн
  • Программист Java – 60 000 грн
  • Тим лид – 55 000 грн
  • Net-программист – 55 000 грн
  • Angular-разработчик – 51 000 грн
  • Python-программист – 49 500 грн
  • SQL-программист – 45 000 грн
  • Magento-программист – 40 500 грн
  • Ruby on Rails программист – 40 000 грн
  • Медиабайер – 40 000 грн
 
Среди жителей крупных городов городов больше всех зарабатывают жители столицы (около 15,5 тыс. грн). В Одессе можно рассчитывать на зарплату в 13,5 тыс. грн, а в Днепре – 13,5 тыс.
 
  • Киев – 15500 грн
  • Днепр – 13000 грн
  • Запорожье – 11500 грн
  • Львов – 12500 грн
  • Одесса – 13500 грн
  • Харьков – 12500 грн
  • Винница – 11000 грн
  • Житомир – 11000 грн
  • Ивано-Франковск – 11000 грн
  • Кривой Рог – 11000 грн
  • Кропивницкий – 10000 грн
  • Луцк – 10500 грн
 
Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. 
Тэги:  работа, вакансии, программисты
 
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