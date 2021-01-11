11.01.2021 11:53

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Обнародован список.

В Украине среднюю зарплату больше 76 тысяч гривен платят программистам, которые владеют языком С++. В десятке самых высокооплачиваемых вакансий сразу 9 предложений – для IT-специалистов.

Об этом говорится в статистике зарплат кадрового портала rabota.ua . При этом средняя зарплата в Украине составляет менее 13 тыс. грн. Самые высокооплачиваемые вакансии:

C ++ программист – 76 000 грн

Программист Java – 60 000 грн

Тим лид – 55 000 грн

Net-программист – 55 000 грн

Angular-разработчик – 51 000 грн

Python-программист – 49 500 грн

SQL-программист – 45 000 грн

Magento-программист – 40 500 грн

Ruby on Rails программист – 40 000 грн

Медиабайер – 40 000 грн

Среди жителей крупных городов городов больше всех зарабатывают жители столицы (около 15,5 тыс. грн). В Одессе можно рассчитывать на зарплату в 13,5 тыс. грн, а в Днепре – 13,5 тыс.

Киев – 15500 грн

Днепр – 13000 грн

Запорожье – 11500 грн

Львов – 12500 грн

Одесса – 13500 грн

Харьков – 12500 грн

Винница – 11000 грн

Житомир – 11000 грн

Ивано-Франковск – 11000 грн

Кривой Рог – 11000 грн

Кропивницкий – 10000 грн

Луцк – 10500 грн

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше.