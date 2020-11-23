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23.11.2020  16:19   

Мошенники распространяют сувенирную медаль, посвященную "30-летию независимости Украины" (НБУ)

В Украине распространяют медаль, якобы изготовленную Национальным банком страны, однако в ведомстве эту информацию отрицают.


НБУ
Фальшивомонетчики в действии. Мошенники распространяют сувенирную медаль, посвященную "30-летию независимости Украины". При этом продавцы утверждают, что ее изготовили именно в НБУ. Однако эту информацию в регуляторе отрицают.
 
"Национальный банк не имеет никакого отношения к изготовлению и продаже медали "30-летие независимости Украины". Всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка изготовляет исключительно его структурное подразделение - Банкнотно-монетный двор НБУ".
 
Объясняют это тем, что на каждой монете или медали, которую отчеканили на банкнотно-монетном дворе НБУ, находится логотип этого производства - лилия из трех лепестков. На медали анализируемый такой логотип отсутствует. В НБУ отмечают, в Украине чеканить и вводить в обращение монеты может только Национальный банк.
 
"Известно, что нумизматическая программа Национального банка предполагает преимущественно выпуск памятных и инвестиционных монет. Они имеют номиналы (2, 5, 10, 20 грн) и являются действующими платежными средствами в Украине".
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, памятные медали, мошенники
 
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