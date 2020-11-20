20.11.2020 10:13

Що буде з курсом гривні у період всесвітньої пандемії - думка експертів (Харьковские известия)

Гривня зміцнюється, хоч і мінімально. Однак цей період невдовзі закінчиться, зазначають експерти.



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Курс долара на міжнародному банку близький до 28 гривень. Національна валюта України зміцнюється. Другий локдаун, на думку НБУ, не стане повторенням березневого сценарію послаблення гривні на валютному рикну. Однак експерти вважать, девальвація невдовзі відновиться.

Минулий тиждень на міжбанку також закінчилася зміцненням курсу, правда мінімальним: гривня набрала додатково три копійки в порівнянні з п'ятницею, 6 листопада. Підсумок тижня - 28,11-28,13 гривні за долар. Приблизно стільки ж долар в Україні коштував два роки тому - в листопаді 2018 року.

Фахівці зазначають, головною причиною зміцнення гривні останні кілька тижнів – період податків на прибуток і ренти за підсумками третього кварталу поточного року. Такі процеси, на думку експертів, спонукають експортні компанії активніше продавати валютну виручку. Також одним з тимчасових позитивів для курсу є бюджетний фактор країни – активізація мінфіну щодо фінансування дефіциту 2020 року. А це понад 120 мільярдів гривень

На аукціоні з продажу гривневих ОВДП у вівторок, 10 листопада, відбулося підвищення ставок. Таким чином Мінфін показує ринку, що готовий займати дорожче. Такий сигнал здатний істотно підвищити попит на держоблігації: частина гривневого ресурсу, який учасники фінансового ринку могли б витратити на покупку валюти, ймовірно, осяде" в ОВДП на найближчому аукціоні

Однак, зазначають фінансисти, сприятливий період для гривні може закінчитися вже двадцятого листопада. Це пов’язано відсутністю податкової підтримки, відшкодуванням ПДВ, та старими боргами. Міністерство фінансів виплатить близько 14 мільярдів гривень в рамках погашення ОВДЗ. Тож сукупність цих факторів, за словами експертів, призведе до того, що під кінець місяця курс повернеться в район 28,5 гривень за долар.