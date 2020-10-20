20.10.2020 13:07

Подрыв элеватора в Харькове: что застройщиком планируется дальше (стройобзор)

18 октября в Харькове был осуществлен подрыв заброшенного элеватора в районе Южного вокзала по ул. Евгения Котляра.



://stroyobzor.ua

За подрывом наблюдали сотни зевак, что само по себе небезопасно: цементная пыль и азбест могут нанести серьезный вред здоровью человека.

Элеватор перестал работать в 90-е, после чего стал прибежищем для экстремалов и руферов. Неоднократно там происходили несчастные случаи.

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Мы связались с заместителем председателя правления АО "Трест Жилстрой-1" Леонидом Корецким, который рассказал СтройОбзору о дальнейших работах.

По словам Леонида Корецкого, разборка территории будет происходить в несколько этапов.

Вчера была подорвана так называемая весовая. Чтобы опровергнуть слухи о некачественном подрыве, в компании уточнили, что планом подрыва изначально было предусмотрено наклонить здание набок, для более удобного демонтажа.

Вторым этапом очистки территории будет разборка вертикальных труб без использования зарядов. Одна труба уже разобрана наполовину. Это видно из аэрофотосъемки СтройОбзора

Третьим этапом, ориентировочно в декабре, будет подрыв самого здания элеватора которое должно упасть набок, как раз на место демонтированных труб.

На территории бывшего элеватора «Жилстрой-1» планирует построить три 16-этажных здания с развитой инфраструктурой, возможно это будут гостинки.

«Но это предварительная информация. Наши планы могут поменяться», - сообщил СтройОбзору Леонид Корецкий