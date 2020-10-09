Производители алкоголя и сигарет перевыполнили планы по выплате акцизного налога (ГУ ГНС)

В январе - сентябре 2020 года плательщики региона уплатили 254 миллиона 800 тысяч гривен акцизного налога.
В Главном управлении ГНС в Харьковской области проинформировали, что указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 40,1 млн грн (+18,7%).
Задание
На Харьковщине состоянию на 1 октября 2020 года зарегистрировано 42 (производителя и импортера) плательщика акцизного налога, при этом:
- 34 производителя подакцизной продукции,
- 11 импортеров подакцизных товаров.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажность:
давление:
ветер: