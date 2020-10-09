09.10.2020 12:04

Производители алкоголя и сигарет перевыполнили планы по выплате акцизного налога (ГУ ГНС)

В январе - сентябре 2020 года плательщики региона уплатили 254 миллиона 800 тысяч гривен акцизного налога.



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В Главном управлении ГНС в Харьковской области проинформировали, что указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 40,1 млн грн (+18,7%).

Задание , доведенное Минфином Украины, выполнено на 128,0% (дополнительно уплачено 55,8 млн грн) .

На Харьковщине состоянию на 1 октября 2020 года зарегистрировано 42 (производителя и импортера) плательщика акцизного налога, при этом:

- 34 производителя подакцизной продукции,

- 11 импортеров подакцизных товаров.