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09.10.2020  12:04   

Производители алкоголя и сигарет перевыполнили планы по выплате акцизного налога (ГУ ГНС)

В январе - сентябре 2020 года плательщики региона уплатили 254 миллиона 800 тысяч гривен акцизного налога.


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В Главном управлении ГНС в Харьковской области проинформировали, что указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 40,1 млн грн (+18,7%).

Задание, доведенное Минфином Украины,  выполнено на 128,0% (дополнительно уплачено 55,8 млн грн) .

На Харьковщине состоянию на 1 октября 2020 года зарегистрировано 42 (производителя и импортера) плательщика акцизного налога, при этом:
- 34 производителя подакцизной продукции,
- 11 импортеров подакцизных товаров.

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  акциз, налог, гнс, харьков
 
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