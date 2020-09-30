30.09.2020 12:42

Зеленский создал новый орган по решению проблем на рынке жилья (Офис Президента Украины)

новый бюрократический апарат будет выполнять консультативно-совещательную функцию.



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Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета для решения проблемных вопросов в сфере градостроительства, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Этот консультативно-совещательный орган будет создаваться с целью обеспечения условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного и градостроительства.

В соответствии с указом, Зеленский поручил руководителю Офиса президента Андрею Ермаку в месячный срок внести предложения относительно персонального состава указанного органа.

Перед Координационным советом поставлены такие задачи:

изучение проблемных вопросов в сфере обеспечения права граждан на жилье и установление предпосылок их возникновения;

системный анализ практики реализации госполитики в сфере градостроительства и мониторинг соответствующего законодательства.

Консультативный орган имеет право получать от государственных и органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений, организаций необходимую информацию, документы и материалы, а также привлекать представителей указанных организаций к рассмотрению вопросов.

Напомним, депутаты решили дать право на жилье вне очереди еще одной категории населения. 29 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3577 о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.