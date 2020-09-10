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10.09.2020  11:01   

Продавцы алкоголя и сигарет перевыполнили план по акцизному налогу

В январе-августе 2020 года плательщики региона уплатили 223,7 млн грн акцизного налога.


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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 35,4 млн грн (+ 18,8%) проинформировали в  Главном управлении ГНС в Харьковской области.

В налоговой отметили, что проводятся мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров. С начала года совершено 273 проверки субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим. По результатам рассмотрения материалов применяются финансовые санкции.

Источник:   ГНС
 Тэги:  налог, гнс, харьков
 
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