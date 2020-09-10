Продавцы алкоголя и сигарет перевыполнили план по акцизному налогу

В январе-августе 2020 года плательщики региона уплатили 223,7 млн грн акцизного налога.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 35,4 млн грн (+ 18,8%) проинформировали в Главном управлении ГНС в Харьковской области.
В налоговой отметили, что проводятся мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров. С начала года совершено 273 проверки субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим. По результатам рассмотрения материалов применяются финансовые санкции.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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