10.09.2020 11:01

Продавцы алкоголя и сигарет перевыполнили план по акцизному налогу

В январе-августе 2020 года плательщики региона уплатили 223,7 млн грн акцизного налога.



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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 35,4 млн грн (+ 18,8%) проинформировали в Главном управлении ГНС в Харьковской области.



В налоговой отметили, что проводятся мероприятия по детенизации рынка подакцизных товаров. С начала года совершено 273 проверки субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим. По результатам рассмотрения материалов применяются финансовые санкции.