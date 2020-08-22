Жатва на Харьковщине началась со скандала и арестов

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила участников хищения зерна из Государственного агентства резерва Украины («Госрезерва») в Харьковской области. Общая сумма причиненного ущерба предприятию составила 2,4 млн грн.
«Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 т подсолнечника и пшеницы», — отметили в службе.
Все участники группировки получили сообщения о подозрении. Уголовное дело проходит по ч.4, ст. 190 УК Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.
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