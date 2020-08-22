22.08.2020 18:23

Жатва на Харьковщине началась со скандала и арестов

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.



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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила участников хищения зерна из Государственного агентства резерва Украины («Госрезерва») в Харьковской области. Общая сумма причиненного ущерба предприятию составила 2,4 млн грн.

«Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 т подсолнечника и пшеницы», — отметили в службе.

Все участники группировки получили сообщения о подозрении. Уголовное дело проходит по ч.4, ст. 190 УК Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.