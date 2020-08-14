Олександр Ярославський заявив про намір відродити Харківський авіазавод

Президент групи «DCH» Олександр Ярославський, який став цього року Почесним громадянином міста Харкова, готовий залучити 1 млрд дол. на відновлення потужностей Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
Офіційна заява бізнесмена з цього приводу опублікована сьогодні, 14 серпня, на сайті групи «DCH».
Олександр Ярославський зазначив, що з цієї суми 100 млн дол. будуть спрямовані на виплату боргів, 500 млн дол. - на добудову літаків, виробництво яких уже розпочато, і будівництво нових, а в розмірі 400 млн дол. будуть профінансовані програми розвитку підприємства.
«Мені як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості нашого міста. Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗу потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць незалежно від того, хто і як їх дасть», - зазначив Олександр Ярославський.
Бізнесмен також підкреслив, що йому не важливо на яких умовах група «DCH» братиме участь у процесі відродження ХАЗу. «Буде це приватизація або приватно-державне партнерство - не настільки важливо. Важливо не згаяти час. Група «DCH» готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти усіх зусиль, аби врятувати ХАЗ для Харкова та України», - заявив Олександр Ярославський.
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