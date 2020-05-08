Зеленый дешевеет а гривна уверенно дорожает

08.05.2020 12:21

Пятница пройдет достаточно нестандартно как для последнего рабочего дня перед тремя выходными.

С одной стороны — большой активности от покупателей мы не ожидаем. Впереди — три выходных и «зависать» с расчетами в валюте или товарами — особого интереса у импортеров нет. Проще разместить свою гривну на короткий депозит в банке и на этом чуть заработать, а купить валюту и проплатиться уже вторником (в понедельник банки не будут работать).

Кроме этого, на межбанке ходят активные слухи о дальнейших распродажах валюты НАК «Нафтогазом» и часть клиентов решит с покупками повременить, выжидая «дна» по курсу.

А вот продавцы-экспортеры будут достаточно активны, так как им надо финансировать хозяйственную деятельность, а гривны у компаний (особенно аграриев с их скорым завершением посевной и текущими значительными затратами) — практически нет. Так что им придется активно распродавать валютную выручку. Это играет в пользу укрепления гривны.

С другой стороны — вести об изменении в программе сотрудничества с МВФ (и их неожиданность даже для многих экспертов) так или иначе, но все же отразятся на настроениях рынка. Наш бизнес всегда ищет негатив в подобных вещах, и к сожалению — редко ошибается. Поэтому многие решат подстраховаться и не играть в валютную рулетку, купив валюту сейчас по принципу -«мало ли что».

В целом, пока участники рынка настроены позитивно в части перспектив гривны на ближайшие дни. А вчерашние активные выкупы валюты Нацбанком — подняли настроение и у чиновников.

Не особо будет задирать котировки и наличный рынок — впереди три праздничных дня и население несет достаточно активно валюту в обменки для финансирования своих текущих затрат. Тем более, что многие потеряли работу и сдача валюты для них сейчас основной источник гривневых поступлений на весь период карантина. Поэтому для людей это больше вынужденная мера. Приток валюты на наличном рынке сбивает котировки приема в обменниках в эти дни.

Спекулянты сегодня поработают в формате «в две стороны», а НБУ постарается продолжить скупку доллара на межбанке в случае выхода на торги НАК «Нафтогаза». Если же покупателей все же будет больше, нежели продавцов (что маловероятно) — Нацбанк предпочтет просто наблюдать за рынком, не тратя резервы.