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08.05.2020  12:21   

Зеленый дешевеет а гривна уверенно дорожает

Пятница пройдет достаточно нестандартно как для последнего рабочего дня перед тремя выходными.


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С одной стороны — большой активности от покупателей мы не ожидаем. Впереди — три выходных и «зависать» с расчетами в валюте или товарами — особого интереса у импортеров нет. Проще разместить свою гривну на короткий депозит в банке и на этом чуть заработать, а купить валюту и проплатиться уже вторником (в понедельник банки не будут работать).

Кроме этого, на межбанке ходят активные слухи о дальнейших распродажах валюты НАК «Нафтогазом» и часть клиентов решит с покупками повременить, выжидая «дна» по курсу.

А вот продавцы-экспортеры будут достаточно активны, так как им надо финансировать хозяйственную деятельность, а гривны у компаний (особенно аграриев с их скорым завершением посевной и текущими значительными затратами) — практически нет. Так что им придется активно распродавать валютную выручку. Это играет в пользу укрепления гривны.

С другой стороны — вести об изменении в программе сотрудничества с МВФ (и их неожиданность даже для многих экспертов) так или иначе, но все же отразятся на настроениях рынка. Наш бизнес всегда ищет негатив в подобных вещах, и к сожалению — редко ошибается. Поэтому многие решат подстраховаться и не играть в валютную рулетку, купив валюту сейчас по принципу -«мало ли что».

В целом, пока участники рынка настроены позитивно в части перспектив гривны на ближайшие дни. А вчерашние активные выкупы валюты Нацбанком — подняли настроение и у чиновников.

Не особо будет задирать котировки и наличный рынок — впереди три праздничных дня и население несет достаточно активно валюту в обменки для финансирования своих текущих затрат. Тем более, что многие потеряли работу и сдача валюты для них сейчас основной источник гривневых поступлений на весь период карантина. Поэтому для людей это больше вынужденная мера. Приток валюты на наличном рынке сбивает котировки приема в обменниках в эти дни.

Спекулянты сегодня поработают в формате «в две стороны», а НБУ постарается продолжить скупку доллара на межбанке в случае выхода на торги НАК «Нафтогаза». Если же покупателей все же будет больше, нежели продавцов (что маловероятно) — Нацбанк предпочтет просто наблюдать за рынком, не тратя резервы.

Курс на межбанке

Курс гривны с утра в пятницу продолжил укрепляться и по состоянию на 10:16 поднялся к отметке 26,78/26,805 грн/$ (покупка/продажа).

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Кроме того, Нацбанк Украины и Европейский банк реконструкции и развития договорились о валютном свопе в объеме до $500 млн. При этом международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% – до $25,69 млрд.

Справочный курс по состоянию на 12:00 был на уровне 26,8283 грн/$.

Объем свободной ликвидности снизился на 3,1 млрд грн и составил 196,4 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 6,7 млрд грн – до 51,1 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 3,7 млрд грн – до 145,3 млрд грн.

 

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:49 на наличном рынке находились на уровне 26,796/26,893 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют 8 мая - доллар устремился вниз - фото 4

Накануне американская валюта ушла ниже отметки в 27 грн и в обменных пунктах. Наличный рынок в четверг открывался котировками 26,97-27,01 грн/$, к середине они снизились до 26,93-26,97 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 26,947/27,077;
  • EUR 28,908/28,998;
  • RUB 0,353/0,360.

Курс валют 8 мая - доллар устремился вниз - фото 5

 
Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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