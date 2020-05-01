Агентство «Fitch» підтвердило рейтинги Харкова

Рейтингове агентство «Fitch Ratings» підтвердило рейтинги міста Харкова на рівні «В», прогноз «Стабільний».
Рейтингове агентство «Fitch Ratings» 30 квітня підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») міста Харкова в іноземній і національній валюті на рівні «B» і переглянуло прогноз по рейтингах на «Стабільний».
Про це повідомили в Департаменті економіки та комунального майна.
Підтвердження рейтингів міста Харкова та перегляд прогнозу по рейтингах на «Стабільний» послідували за зміною прогнозу по рейтингах України. Експерти «Fitch Ratings» як і раніше вважають, що рейтинги міста Харкова стримуються суверенним рейтингом України.
Сегодня звезды склоняют к активной самостоятельности. Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
влажность:
давление:
ветер: