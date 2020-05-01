01.05.2020 15:32

Агентство «Fitch» підтвердило рейтинги Харкова

Рейтингове агентство «Fitch Ratings» підтвердило рейтинги міста Харкова на рівні «В», прогноз «Стабільний».



//minfin.com.ua

Рейтингове агентство «Fitch Ratings» 30 квітня підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») міста Харкова в іноземній і національній валюті на рівні «B» і переглянуло прогноз по рейтингах на «Стабільний».

Про це повідомили в Департаменті економіки та комунального майна.



Підтвердження рейтингів міста Харкова та перегляд прогнозу по рейтингах на «Стабільний» послідували за зміною прогнозу по рейтингах України. Експерти «Fitch Ratings» як і раніше вважають, що рейтинги міста Харкова стримуються суверенним рейтингом України.