20.04.2020 14:41

В Харькове из-за падения спроса может сильно подешеветь бензин и дизель

Харьковские заправщики, не обращавшие внимания на падение цен на нефть, вынуждены снижать цены под давлением рухнувшего спроса и карантинных мероприятий.



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Оптовые цены на дизельное топливо и бензины рекордно снизились. Если они продержатся достаточно долго, то цены на заправках тоже вскоре пойдут вниз.

По данным "Консалтинговой группы А-95", оптовые расценки на дизтопливо уже обновили четырехлетний минимум. Цена дизеля в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 14 грн/л, что является минимальным уровнем с апреля 2016 года. А в крупнооптовом сегменте — ниже 17 000 грн/т.

В свою очередь, средняя цена бензина марки "А-92" в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 13 грн/л, что является минимальным значением за шесть лет – с марта 2014 года (без учета инфляции).

А цена бензина "А-95" уменьшилась до 14,20 грн/л.

По словам экспертов, причин для снижения цен две:

снижение котировок в ответ на снижение стоимости нефти;

избыток предложения, как реакция на снижение потребление из-за карантинных ограничений.

"Цены в опте на сегодня значительно ниже цен на АЗС. Запас – примерно 6 грн/литр на дизель и бензин. Рынок сжиженного газа более гибкий и цена на заправке соответствует уровню оптовых цен (с учетом маржи АЗС на покрытие операционных издержек и рентабельности)", – рассказал эксперт рынка нефтепродуктов.

Вначале президент Украины обозначил ориентиры для снижения цен, теперь за дело взялся АМКУ. В течение месяца есть вероятность, что цены на АЗС опустятся до уровня 17-18 грн за литр "соляры" и девяносто пятого. Дальнейший тренд будет определять направление нефтяных котировок и баланса предложения на рынке, - продолжил эксперт