Главная Новости Экономика и промышленность В кассах банков дефицит наличных долларов: НБУ просит покупать валюту онлайн
17.03.2020  11:11   

В кассах банков дефицит наличных долларов: НБУ просит покупать валюту онлайн

На корреспондентских счетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты, поэтому клиенты могут свободно конвертировать одну безналичную валюту в другую.


://facebook.com

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - заявили в НБУ.

"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую", - сообщили в Нацбанке.

В НБУ добавили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

"Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

Источник:   ЭП
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Экономика и промышленность Доллар уходит в небо: до каких пределов сегодня вырастет курс 16.03 Экономика и промышленность НБУ тратит золотовалютные резервы на удержание курса, но гривна в понедельник продолжила падать 13.03 Экономика и промышленность Доллар уходит вверх: что происходит и кто на этом зарабатывает
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 