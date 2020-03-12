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12.03.2020  12:34   

Спасение гривни: инъекции НБУ уже не помогают

Доллар сорвался с цепи - в банках курс при покупке подорожал на 49 копеек, а в продаже на почти на гривну.


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Официальный курс на четверг, 12 марта, установлен Нацбанком на уровне 25,624 грн/$, что на 31 копейку выше курса во вторник.

По ожиданиям банкиров, в четверг торги на межбанковской валютной бирже будут проходить в диапазоне 25,70-25,90 грн/$.

Курс на межбанке

Сегодня по состоянию на 10:56 котировки проходили на уровне 25,7/25,8 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют сегодня - доллар сорвался с цепи - фото 2

Напомним, в среду межбанковский рынок открылся на уровне 25,52-25,55 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали рост до дневного максимума 25,73-25,75 грн/$ при завершении сессии. Справочный курс по состоянию на 12 часов составил 25,5801 грн/$.

"В среду котировки продолжили рост под влиянием сохраняющихся внешних и внутренних факторов волатильности, к которым добавился разгон наличного рынка, исчерпавшего запасы хладнокровия и оптимизма и стремительно нарастившего курсовой зазор с межбанком, что создало дополнительные возможности для спекулятивных переливов валюты. Нацбанк вновь неоднократно продавал доллары, начав с курса 25,6 и дойдя до 25,75 грн/$, что и стало итоговым индикатором дня", – рассказал финансовый аналитик.

Объем свободной ликвидности снизился на 11,2 млрд грн и составил 217,3 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,3 млрд грн – до 56,7 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 13,5 млрд грн – до 160,6 млрд грн.

Курс в обменниках


 

Сегодня котировки по состоянию на 11:27 на наличном рынке проходили на уровне 25,658/25,897 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют сегодня - доллар сорвался с цепи - фото 3

Накануне сильнее всего курс разогнали пункты обмена валют. 11 марта наличный рынок открывался котировками 25,75-26,00, но к середине дня они выросли до 26,30-26,50 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 26,214/26,574;
  • EUR 29,377/29,838;
  • RUB 0,353/0,364.

Курс валют сегодня - доллар сорвался с цепи - фото 4

Источник:   ubr
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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