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03.03.2020  10:24   

За січень-лютий до бюджету міста надійшло понад 2,4 мільярда гривень

Обсяг фінансових ресурсів міста Харкова за січень-лютий 2020 року склав 2470,4 млн грн.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, до бюджету в тому числі надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб - 1005,6 млн грн;
- єдиного податку - 514,4 млн грн;
- плати за землю - 248,2 млн грн;
- акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів - 90,2 млн грн;
- податку на нерухоме майно - 52 млн грн;
- власних надходжень бюджетних установ - 45,6 млн грн;
- коштів від продажу землі - 20,6 млн грн.

Обсяг трансфертів з державного бюджету України до бюджету Харкова склав 428,7 млн ​​грн, з них:

- освітня субвенція - 213,3 млн грн;
- медична - 195,6 млн грн;
- дотації на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання установ освіти та охорони здоров'я - 11,0 млн грн;
- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку - 8,8 млн грн.

Видатки бюджету міста Харкова за січень-лютий 2020 року склали 1925,9 млн грн, з яких:

- на фінансування соціально-культурної сфери спрямовано 1055,6 млн грн (54,8% від загального обсягу видатків);
- утримання і розвиток житлово-комунального та дорожнього господарства - 532,9 млн грн (27,7%);
- забезпечення безперебійної роботи пасажирського транспорту - 49,7 млн ​​грн (2,6%).

Источник:   ХМР
 Тэги:  бюджет, харьков, гривня, налоги, единый налог
 
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