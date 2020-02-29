Главная Новости Экономика и промышленность Средняя зарплата за месяц сократилась на 1,5 тыс. грн
29.02.2020  17:02   

Средняя зарплата за месяц сократилась на 1,5 тыс. грн

Среднестатистический харьковчанин получает на десять долларов меньше среднеукраинской зарплаты


://facebook.com

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2020 года составила 10 727 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника харьковского предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 составила 10 410 грн (на тристи гривен ниже общеуккраинского показателя), что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

В свою очередь индекс реальной заработной платы за январь 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 87,3%, а относительно января 2019 года – 112,5%

 

Напомним, номинальная заработная плата включает тарифные ставки (оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц и военный сбор).

 

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  зарплата, харьков, пересчет, минимум, субсидия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 Образование «Произошло недоразумение»: Новосад опровергла заявление Гончарука о зарплатах учителей 03.12 Власть Зарплаты вместо повышения учителей привяжут к количеству учеников в классах 23.11 Армия Харьковской оборонке погасили десятую часть задолженности по зарплате
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 