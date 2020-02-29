Средняя зарплата за месяц сократилась на 1,5 тыс. грн

Среднестатистический харьковчанин получает на десять долларов меньше среднеукраинской зарплаты
Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2020 года составила 10 727 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника харьковского предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 составила 10 410 грн (на тристи гривен ниже общеуккраинского показателя), что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).
В свою очередь индекс реальной заработной платы за январь 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 87,3%, а относительно января 2019 года – 112,5%
Напомним, номинальная заработная плата включает тарифные ставки (оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц и военный сбор).
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.
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