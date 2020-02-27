27.02.2020 12:21

Доллар, евро и рубль лихорадит: чего ждать по курсу

Четверг продолжит тенденции этой недели и спокойным не будет.



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Во-первых — усиленно лихорадит внешние рынки. Евро к моменту написания статьи взлетел до 1,0933 доллара за евро, а золото — после краткосрочной на несколько часов — опять выросло до 1648 долларов за унцию. поведение пары евро/доллар на внешних рынках существенно влияет на курс евро и относительно гривны.

Во-вторых — замедление мировой экономики в связи с коронавирусом все больше отражается и на украинских показателях. Падение нашего промпроизводства (во многом за счет металлургов) за январь в размере 5,1% может показаться только цветочками в феврале, когда только в Китае нереализованные запасы уже выплавленной стали и чугуна выросли на 14% и это еще не предел — нет спроса. Это приводит к падению цен на металл и ударит по валютной выручке украинских экспортеров.

В-третьих — на мировой панике в связи с коронавирусом — проседают все традиционные сферы туризма, логистики и транспорта.Это бьет как по прямым украинским компаниям-производителям, так и по нерезидентам, покупающим наши облигации. Именно снижение их интереса к ОВГЗ на фоне целого клубка проблем — приводит к тому, что иностранцы стали менее заметны как на аукционах по размещению облигаций, так и с продажей валюты под финансирование таких сделок в гривне. Это отражается на поведении участников торгов и курсообразовании.

Сегодня на торгах также не будет значительного предложения валюты от нерезидентов, а курсообразование будет полностью зависеть от поведения местных игроков и НБУ. Учитывая продолжение валютных ралли на внешних это будет приводить к скачкам курса евро и рубля относительно гривны в течение сессии четверга. Ситуативные перекосы спроса и предложения на межбанке сегодня продолжатся, а от оперативной на это реакции Нацбанка будет зависеть поведение курса в течение дня. Ведь продажи госбанков (которые вчера и не дали растущему спросу на валюту — взорвать котировки) — не вечны. С другой стороны — за счет малообъемного (без присутствия большого числа иностранцев) валютного межбанка — две-три крупные продажи местных компаний могут и развернуть курс в сторону формального укрепления гривны.

Фактор возмещения НДС экспортерам продолжит также работать против гривны на межбанке и периодически существенно влиять на поведение рынка в четверг и пятницу (фактически последний рабочий месяца).