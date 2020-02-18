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18.02.2020  09:07   

Доступные кредиты для предпринимателей: в Харькове презентуют государственную программу

Презентация Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» пройдет 20 февраля в Харьковской торгово-промышленной палате (пр. Московский, 122-Б). Начало – в 9:30.


// ХОГА
Во время презентации также состоится практический бизнес-семинар для предпринимателей «От идеи до бизнеса. Инструменты поддержки МСП. Условия участия в Государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Спикеры и тренеры мероприятия: заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, эксперты и тренеры Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Фонда развития предпринимательства, банки-партнеры государственной программы и программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Участники мероприятия узнают о:

- деталях, касающихся Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%»;

- четких правилах инвестиционного кредитования в рамках программы;

- необходимых требованиях и рекомендациях по подготовке полного пакета заявки;

- возможностях получения обучения по бизнес-планированию и осуществлению предпринимательской деятельности;

- осмотрах и картах доступных инструментов поддержки предпринимательства: экспертизы, финансов, консультаций, доступа к рынкам сбыта и закупок и т.п.

Участники мероприятия смогут задать свои вопросы и получить ответы.

Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  доступные кредиты, презентация, харьков
 
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