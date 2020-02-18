Доступные кредиты для предпринимателей: в Харькове презентуют государственную программу

Презентация Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» пройдет 20 февраля в Харьковской торгово-промышленной палате (пр. Московский, 122-Б). Начало – в 9:30.
Спикеры и тренеры мероприятия: заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, эксперты и тренеры Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Фонда развития предпринимательства, банки-партнеры государственной программы и программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».
Участники мероприятия узнают о:
- деталях, касающихся Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%»;
- четких правилах инвестиционного кредитования в рамках программы;
- необходимых требованиях и рекомендациях по подготовке полного пакета заявки;
- возможностях получения обучения по бизнес-планированию и осуществлению предпринимательской деятельности;
- осмотрах и картах доступных инструментов поддержки предпринимательства: экспертизы, финансов, консультаций, доступа к рынкам сбыта и закупок и т.п.
Участники мероприятия смогут задать свои вопросы и получить ответы.
Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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