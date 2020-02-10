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10.02.2020  14:02   

Харьковчане стали больше зарабатывать – это видно по налогам

За январь 2020 года в местные бюджеты Харьковщины обеспечено поступление 754 млн грн налога на доходы физических лиц.


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По сравнению с январем 2019 года поступления выросли на 58,4 миллиона гривен, сообщили в ГУ ГНС.

НДФЛ является основным источником наполнения местного бюджета. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - около 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 1️8% от заработной платы.

Главное управление налоговой службы региона обращает внимание работодателей на соблюдение требований трудового законодательства: официальное оформление сотрудников, своевременную выплату заработной платы, недопущение ее выплаты в "конвертах".

Источник:   ГУ ГНС
 Тэги:  налог, ндфл, гнс, харьков
 
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