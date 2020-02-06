Курс валют на 6 февраля: официальный, межбанк, наличный и «черный» рынки

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 5 копеек, установив его на 6 февраля на уровне 24,80 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,32 (на 5 февраля - 27,45 гривны).
6 февраля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривны за доллар.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,57 - 24,60 гривны;
Евро - 27,03 - 27,05 гривны;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,47 - 24,43 гривны. Евро покупают по 26,85 гривны, продают по 27,29 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,47 - 24,60 гривны, евро - 26,99 - 27,18 гривны.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажность:
давление:
ветер: