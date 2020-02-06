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06.02.2020  12:01   

Курс валют на 6 февраля: официальный, межбанк, наличный и «черный» рынки

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 5 копеек, установив его на 6 февраля на уровне 24,80 гривны за доллар.


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Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,32 (на 5 февраля - 27,45 гривны).

6 февраля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривны за доллар.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,57 - 24,60 гривны;

Евро - 27,03 - 27,05 гривны;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,47 - 24,43 гривны. Евро покупают по 26,85 гривны, продают по 27,29 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,47 - 24,60 гривны, евро - 26,99 - 27,18 гривны.

Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  нацбанк, курсы валют, гривна, доллар, евро
 
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