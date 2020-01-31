31.01.2020 11:55

Опять 25 - курс на межбанке штормит

В пятницу 31 января ключевым фактором, влияющим на настроения валютного рынка будет завершение месяца.



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Компаниям надо закрыть свои операции на отчетную дату и выйти на месячный баланс. Да и сами финучреждения сегодня будут активны по своей валютной позиции для фиксации своих результатов по торговле валютой и выполнения нормативов НБУ на 1-е число.

Поэтому в первой половине сессии мы в основном будем наблюдать закрытие клиентских сделок, а во второй — увеличение операций банков по собственным операциям с валютой.

Завершение месяца приведет к достаточно высокому уровню объемов операций и частично за счет этого будет нивелирован эффект окончания недели. По расчетам «Минфина» сегодня статистика торгов будет в пределах $170-200 млн при заключении до 550 сделок.

Межбанк 31 января будет полностью зависим от ситуативных задач и действий крупных игроков, а также от поведения НБУ в части проведения/непроведения интервенций по продаже доллара на торгах.

Рынок продолжит лихорадить по курсу в моменты выхода то крупных продавцов, то покупателей. Спекулянты будут работать как в формате «в две стороны», так и подстраиваясь под действия крупных игроков — пытаться раскачать курс в течение сессии.

«Минфин» прогнозирует на 31 января достаточно широкий коридор по доллару в пределах 24,80-25,10 гривен. Как и вчера — атаки на гривну продолжатся, а оперативная реакция на происходящее со стороны НБУ практически будет формировать тренд по курсу. В течение дня курс доллара будет неоднократно пытаться пробить порог в 25 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,70-24,95 и продажа 25,00-25,20 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,85-24,90 гривен и продажа 24,93-25,10 гривен.