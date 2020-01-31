Налоговая запустила алко-квест

Фискалы при поддержке Минфина запустили пилотный проект электронного сервиса «Поиск акцизной марки»
Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.
Через свою страницу в соцсетях фискалы призывают потребителей алкоголя и табака к гражданской ответсености.
"тестируют, контролируй, проверяй сигареты и алкогольные напитки на легальность здесь https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark
Помоги налоговой сделать сервис еще более удобным и легким в применении. Присылай свои предложения сюда - [email protected]" - говорится в сообщении
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
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