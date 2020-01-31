31.01.2020 10:37

Налоговая запустила алко-квест

Фискалы при поддержке Минфина запустили пилотный проект электронного сервиса «Поиск акцизной марки»



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Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

Через свою страницу в соцсетях фискалы призывают потребителей алкоголя и табака к гражданской ответсености.

"тестируют, контролируй, проверяй сигареты и алкогольные напитки на легальность здесь https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark

Помоги налоговой сделать сервис еще более удобным и легким в применении. Присылай свои предложения сюда - [email protected]" - говорится в сообщении